Армения проиграла Вторую карабахскую войну, выбора у нее нет

Для протестов в Армении слишком поздно, в этом уверен директор украинского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Эксперт напомнил, что Армения потерпела поражение во Второй Карабахской войне и выбора у нее нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Российский Диалог, собеседник заявил изданию "Обозреватель", что единственный вариант для политиков - это признать поражение, а не начинать столкновения на улицах, в которых могут пострадать люди.

Семиволос указал, что противники Никола Пашиняна играют на нежелании народа признавать потерю Карабаха. Организации, объединяющие митингующих, по его мнению, не учитывают, что в стране уже никто не пойдет воевать. "После драки кулаками не машут", - заявил эксперт.

Глава центра напомнил, что большинство населения Армении смотрит на Россию как на гаранта безопасности своей страны. "У Пашиняна нет возможностей для маневра", - резюмировал Семиволос.