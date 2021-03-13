https://news.day.az/politics/1325162.html Мифу о Тигранакерте положен конец - Хикмет Гаджиев
Мифу о Тигранакерте положен конец - Хикмет Гаджиев
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией о крепости Шахбулаг в Агдаме, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
"Шахбулаг. Агдам. Мифической истории о Тигранакерте положен конец", - говорится в публикации.
Отметим, что сегодня главы медиа-органов и НПО, блогеры и общественные активисты совершили поездку в Агдам. Их сопровождал помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Поездка была осуществлена по поручению Президента Азербайджана.
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