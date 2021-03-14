https://news.day.az/politics/1325236.html Обнародованы детали предстоящего визита председателя ОБСЕ в Азербайджан
Обнародованы детали предстоящего визита председателя ОБСЕ в Азербайджан
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде 15 марта посетит Азербайджан для встреч с высокопоставленными официальными лицами страны, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на ОБСЕ.
Линде встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым для обсуждения вопросов, связанных с событиями вокруг Второй карабахской войны. Будут также рассмотрены возможности укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном.
Помимо этого, действующий председатель ОБСЕ встретится с представителями гражданского общества.
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