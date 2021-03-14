Обнародованы детали предстоящего визита председателя ОБСЕ в Азербайджан

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде 15 марта посетит Азербайджан для встреч с высокопоставленными официальными лицами страны, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на ОБСЕ.

Линде встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым для обсуждения вопросов, связанных с событиями вокруг Второй карабахской войны. Будут также рассмотрены возможности укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном.

Помимо этого, действующий председатель ОБСЕ встретится с представителями гражданского общества.