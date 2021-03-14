https://news.day.az/politics/1325253.html Состоялся показ первого фильма из цикла «Формула власти. СНГ 30 лет» - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Состоялся показ первого фильма из цикла «Формула власти. СНГ 30 лет» - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Состоялся показ первого фильма из цикла "Формула власти. СНГ 30 лет" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.
Day.Az представляет вашему вниманию этот фильм, который посвящен Казахстану.
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