Состоялся показ первого фильма из цикла «Формула власти. СНГ 30 лет»

Состоялся показ первого фильма из цикла "Формула власти. СНГ 30 лет" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Day.Az представляет вашему вниманию этот фильм, который посвящен Казахстану.