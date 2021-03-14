«Запад нас бросил! Ты нас не бросишь?»

В Армении годами царили серьезные антироссийские и русофобские настроения, которые обострились еще больше после 44-дневной войны, завершившейся грандиозной Победой Азербайджана. А все началось с того, что во время "бархатной революции" в 2018 году к власти в Армении пришло прозападное правительство Никола Пашиняна: оно собиралось активно развивать и улучшать отношения с ЕС и Америкой. Сами видите, что в итоге вышло...

После распада Советского Союза Армения все свои надежды возлагала именно на Запад. Первый президент республики Левон Тер-Петросян, избегая "тоталитарного наследия СССР", даже отменил празднование Дня Победы 9 мая. Как отчаянный коммунист, он обрушился на всё советское - неоднократно заявляя о "о страданиях народа Армении под сапогом советской тирании". Говорят, были планы открыть "Музей советской оккупации" в Ереване - как это уже сделали в Риге и Тбилиси: до такого, к счастью, не дошло. В 1993 году было прекращено обучение в школах на русском языке - остался только армянский. Однако, кланяясь в сторону Запада, экс-президент подписал договор о военной базе РФ в Гюмри. Он отлично осознавал - с одной стороны турецкая армия, с другой - азербайджанская...а Армения посередине, как орех в клещах.

Армяне чуть ли не каждый день выкрикивали лозунги типа "Россия, вон из Армении", что в конечном итоге привело к появлению здесь Сороса и его черных фондов. Армения взяла прозападный путь, начав закрывать русские школы, вытеснять из страны русских и создавать для них проблемы. Национализм в стране начал проявляться еще сильнее.

После разгромного проигрыша во Второй Карабахской войне армяне начали искать виноватых и указали первым делом на Россию: подвело российское оружие, русские не помогли, русские за нас не воевали, не умирали, искандеры взорвались на 10% и другие скандальные тезисы. Но как оказалось позже, армянские националисти начали потихоньку понимать, что спасение не в американских деньгах, а Россию обижали зря и теперь нужно примазаться заново. Теперь стало известно, что армяне "уже не хотят дружить с Западом".

Приведем несколько таких подхалимных мнений:

"Вы, конечно, можете надо мной смеяться...но я правда думал - Соединённые Штаты за нас заступятся, - разводит руками 70-летний учитель литературы Тамраз Арутюнян. - Они вроде гневались, что Турция поддерживает Азербайджан, осуждали её. Я даже с соседом поспорил на бутылку коньяка, что американцы высадят в Карабахе войска...и проиграл. Извините, я старый человек, поддаюсь пропаганде...мне казалось, на Западе за нас переживают".

37-летний программист Эдуард Гарегян высказывается более злобно: "Американцы и Европа кинули нас, как мальчиков. Армения осталась один на один с многократно превосходящим её по силе противником. А они сидели, словно в зоопарке, и смотрели - как нас рвут на части".

"Русские наши единственные друзья! - гневно стучит палкой в асфальт житель Еревана Арам Гургенян. - Я всегда это говорил и буду говорить! Если бы мы в 1920 году не вошли в состав России, армян уничтожили бы турки. Единственный период в истории, когда армяне жили без резни - это в составе СССР!".

"До всяких вещей доходило, - признаётся владелица турагентства Виктория Саркисян. - Мой знакомый хозяин кафе не установил вывеску на русском языке - мы независимое государство, чего я должен!? Потом смотрю - для иранских туристов арабской вязью рекламу на входе написал. Я спрашиваю - а как же независимость? Молчит. Да, у нас выходили на улицы разные придурки, требовали закрыть российскую базу и "выслать оккупантов". Но число участников таких митингов не превышало тридцать человек".

Система платных друзей

Будучи в оппозиции, нынешний премьер-министр Армении Пашинян горячо призывал к выходу республики из Евразийского экономического союза и Договора о коллективной безопасности с Россией: дескать, зачем нам русские, если нас ждут богатый Евросоюз и мощный блок НАТО? Газ подорожает, но зато сколько других выгод! Едва Пашинян сел в премьерское кресло, его антироссийские высказывания моментально испарились. Выяснилось: терять кучу денег от разрыва с Россией армянские политики вовсе не готовы.

"Нам всё равно объясняли - предыдущая власть президента Сержа Саргсяна, которую армяне ненавидели всей душой, была именно пророссийской, - вспоминает бывший капитан армии Армении Сурен Тер-Гукасян. - То бишь, Россия поддерживала столь неприятных людей - воров и взяточников. Поэтому, лучше понемножку двигаться от неё к хорошим странам Запада. Нового премьера окружили работники, близкие к фонду Джорджа Сороса, ранее тоже отличившиеся антироссийскими высказываниями". Пашинян вполне понимал: с Россией портить отношения не стоит. Возможно, его устраивала роль Лукашенко - тянуть из Москвы деньги, грозя уйти на Запад. А у нас-то, разумеется, уже привыкли к системе нанимать себе платных друзей.

"Задурили людям головы"

На некоторых зданиях в Ереване можно заметить развевающиеся флаги Евросоюза. Их не то, чтобы много (куда меньше, чем в Грузии при Саакашвили), но хватает.

"Я хочу сразу пояснить - Россию в Армении люди не ругают и не проклинают, вы нас с Прибалтикой не путайте! - возмущается преподавательница университета Марина Вартанян. - Сами видите, тут все говорят по-русски, и к России относятся очень дружелюбно, уважают. Здесь помнят - РФ признала "геноцид армян" ещё в 1995 году, а Америка - только в 2019-м. Но политики задурили людям головы. Как только 27 сентября 2020 года в Карабахе возобновилась война, многие армяне подумали - НАТО, Америка её прекратят, нанесут авиаудары по Азербайджану, объявят строжайшие экономические санкции. Да им даже пальчиком не погрозили! Сначала армяне на улицах восторженно расклеивали листовки с американским и французским флагами, а потом сами всё и посрывали".

Следует заметить - Запад сказал массу красивых слов о помощи Армении, осуждал участие в боях боевиков из Сирии, экс-президент Дональд Трамп добился перемирия между двумя республиками. Правда, прекращение огня длилось пару часов. Остановить войну смогла только Россия, и это её парни теперь несут службу в чужой земле среди минных полей и неразорвавшихся снарядов. Потому что больше некому.

"Только кости захрустят"

На митингах оппозиции на проспекте Баграмяна люди наперебой кричали мне - "Нам не нужен Запад! Мы хотим быть с русскими! Вы обиделись? Простите нас!".

Сейчас раздаются голоса, что Армении хорошо бы войти в единый государственный союз вместе с Россией и Белоруссией, тогда её "не посмеют тронуть турки". Страна резко поняла: как и сто лет назад, она практически беззащитна. "Турция - это раковая опухоль рядом с нами, - резко высказывается студент Роберт Мовсесян. - Почему никто не обращает на это внимания? Турки бросятся на армян снова, и только наши кости на их зубах захрустят". "Армении вообще лучше быть в составе России!" - негромко сообщает мужчина лет сорока в костюме и галстуке. Раньше такое заявление вызвало бы, мягко говоря, взрыв возмущения. Теперь народ просто молчит и вздыхает. "Скажите, Россия нас не бросит?" - спрашивает меня пожилой человек. И напряжённо ждёт ответа.

Как бы теперь ни извинялись армянские националисты, предавшие Россию не один раз, Армения больше не получит помощи из Москвы.

России в новых реалиях важно иметь союзников в лице Азербайджана и Грузии, учитывая большие экономические региональные перспективы. Россия нацелена на улучшение отношений со всеми странами СНГ. А потому не будет больше "арцаха" ни на территории Азербайджана, ни на территории Грузии. А тем более не будет "арцаха" и на территории российского Краснодара и Ставрополя.

Так что, примазываться бесполезно.

М.Ахмедзаде