Габрелянов на службе у турецкой разведки

Разбушевавшийся разгромным поражением Армении Арам Габрелянов постепенно, сам того не подозревая, начал превращаться в агента иностранных спецслужб.

В последние месяцы он успел перейти все морально-культурные грани и его поведение нынче можно расценивать не только как радикальный национализм, но и фашизм. А теперь начал находить и публиковать личные данные и номера высокопоставленных чиновников Армении (вплоть до Пашиняна и его жены).

Безбашенный Арам призывает "защитников армянства" звонить всем подряд и ругаться матом в адрес тех или иных людей.

Ясно, что после победы Азербайджана во второй карабахской войне Габрелянов потерял последнюю долю рассудка и начал искать виноватых во всех бедах "многострадального" армянского народа. Поначалу он ворчал о "сдаче территорий", пытаясь успокоить горькое чувство поражения, которое проело ему остатки мозга, потом искал предателей, перешел на оскорбления, личности, тюркофобию, а теперь после многих матерных слов в адрес премьер-министра Пашиняна, Габрелянов начал учить и других материться.

Такая выходка Арама Ашотовича привела к тому, что управление радиоэлектронной и технической разведки Национальной разведывательной организации Турции использовало опубликованные им в его Телеграм-канале номера мобильных телефонов высших государственных и военных руководителей Армении для целевого поиска необходимой информации при обработке накопленных массивов данных радиоэлектронных перехватов по Армении (в период 2020-2021 гг.). Об этом сообщил главный редактор российского журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, ранее спецслужбы Турции не располагали данными о номерах мобильных телефонов высших руководителей Армении, сообщение Габрелянова стало для них особо ценной информацией, позволившей из огромного массива накопленных ранее "сырых" данных радиоэлектронных перехватов абонентов сотовых операторов Армении выделить материалы, конкретно относящуюся к Н.Пашиняну и его супруге, а также к секретарю Совбеза и министру обороны Армении.

То есть Габрелянов, гавкая номерами налево направо, начал выдавать государственные тайны и идти не только против интересов "родной" Армении и России, где он собственно говоря и орудует, и совсем скоро доиграется. Будем надеяться, что ФСБ в скором времени опубликует видеокадры его задержания.

Напомним, что в середине декабря Коротченко написал заявление в Генпрокуратуру России и в СНБ Армении, чтобы те приняли меры в связи с деструктивным поведением Габрелянова.

М.Ахмедзаде