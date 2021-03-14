В Агдаме испытал смешанные чувства

13 марта представители СМИ, НПО, блогеры и общественные деятели вместе с помощником главы государства - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым посетили освобожденный от оккупации Агдамский район.

Как передает Day.Az, в разговоре с Caliber.Az Х.Гаджиев отметил, что, находясь в Агдаме, испытывал смешанные чувства.

"С одной стороны, это чувство одержанной Победы, которую нашему народу подарил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, господин Президент Ильхам Алиев. С другой, наблюдая за этими развалинами, хочешь не хочешь, но человек немного расстраивается. Но мы уверены, что наше государство под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана восстановит Агдам и район вновь вернет себе прекрасный облик", - подчеркнул помощник Президента.