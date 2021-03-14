Джонсон впечатлен Байрактарами

Во вторник правительство Великобритании опубликует 100-страничный документ под названием "Глобальная Британия в эпоху конкуренции", в котором Борис Джонсон изложит свое видение Великобритании к 2030 году.

Как передает Day.Az, изменения последовали за самой радикальной переоценкой места Соединённого Королевства в мире после окончания холодной войны, которые, как ожидается, будут определять военную и внешнюю политику на десятилетия.

Интересна здесь новая военная доктрина. Источники в армии сообщили, что министр обороны Бен Уоллес предложил "радикально иной план" для армии, которая была бы более ловкой, быстрее и "обладала бы более смертоносным ударом".

Война между Арменией и Азербайджаном показала королевству, что можно сделать с помощью недорогих беспилотных средств авиации против дорогостоящих боевых танков. Напомним, что кадры, на которых запечатлены дроны Bayraktar TB-2 турецкого производства, уничтожающие армянскую бронетехнику, были распространены министерством обороны.

Бен Уоллес даже прилетел в Стамбул, чтобы посетить завод, на котором производились дроны (об этом визите не было объявлено).

Позже он сказал коллегам: "Вы видите, как турецкие дроны уничтожают танки и спросите себя: "Какое будущее у поля боя?".