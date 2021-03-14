https://news.day.az/politics/1325328.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ - ФОТО
14 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вначале состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и действующего председателя ОБСЕ Анн Линде один на один.
Затем встреча продолжилась в расширенном составе.
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