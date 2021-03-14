https://news.day.az/politics/1325334.html Президент Ильхам Алиев: Открытие коммуникаций может быть отправной точкой для полного закрытия страницы войны
Президент Ильхам Алиев: Открытие коммуникаций может быть отправной точкой для полного закрытия страницы войны
Открытие коммуникаций может быть отправной точкой для полного закрытия страницы войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре