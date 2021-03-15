https://news.day.az/politics/1325381.html Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет еще одно заседание
Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет еще одно заседание
Следующее заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана будет проведено 17 марта, сообщает Day.Az.
Комиссия уже провела 9 заседаний, рассмотрев более 950 поступивших обращений.
Предусматривается, что на этой неделе проведение Комиссией заседаний завершится, подготовленный список будет представлен главе государства, и в преддверии праздника Новруз может быть подписано распоряжение о помиловании.
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