https://news.day.az/politics/1325397.html Депутат Арзу Нагиев перед праздником Новруз оказал продовольственную помощь избирателям - ФОТО
Депутат Арзу Нагиев перед праздником Новруз оказал продовольственную помощь избирателям - ФОТО
Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 104-го Гедабек-Товузского избирательного округа Арзу Нагиев продолжает оказывать помощь избирателям.
Как сообщает Day.Az, в канун праздника Новруз депутат оказал продовольственную помощь 31 семье.
В основном это семьи ветеранов Отечественной войны Азербайджана и малоимущие семьи.
Предусмотрено оказание продовольственной помощи еще 30 семьям, материальной помощи - 60 семьям.
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