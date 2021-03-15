Депутат Арзу Нагиев перед праздником Новруз оказал продовольственную помощь избирателям

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 104-го Гедабек-Товузского избирательного округа Арзу Нагиев продолжает оказывать помощь избирателям.

Как сообщает Day.Az, в канун праздника Новруз депутат оказал продовольственную помощь 31 семье.

В основном это семьи ветеранов Отечественной войны Азербайджана и малоимущие семьи.

Предусмотрено оказание продовольственной помощи еще 30 семьям, материальной помощи - 60 семьям.