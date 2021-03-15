Войска ВС Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения

Согласно плану оперативно-тактических учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части выдвигаются в районы оперативного назначения, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Передислокация войск осуществляется скрытно и оперативно. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Отметим, что согласно плану боевой подготовки на 2021 год, азербайджанская армия приступила к проведению оперативно-тактических учений.

К маневрам, проводимым под руководством министра обороны, привлечены до 10 000 военнослужащих, около 100 танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В ходе учений, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом с учетом боевого опыта, приобретенного ВС Азербайджана во время Отечественной войны, основное внимание уделяется управлению войсками, приведению их в состояние боевой готовности, перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

"Войска выполнят задачи по борьбе с террористическими группами, незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций", - говорится в сообщении.

Учения продлятся до 18 марта.