https://news.day.az/politics/1325451.html Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать помощь членам семей шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана
Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать помощь членам семей шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана
В период 8-14 марта Фонд "YAŞAT" оплатил медицинские расходы 84 ветеранов и членов семей шехидов Отечественной войны Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Кроме того, были погашены задолженности 96 семей шехидов.
Как отмечается, также будет проведена работа по улучшению бытовых условий 128 человек, оплачены медицинские расходы 60 человек и погашены долговые обязательства 31 человека.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре