Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать помощь членам семей шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана

В период 8-14 марта Фонд "YAŞAT" оплатил медицинские расходы 84 ветеранов и членов семей шехидов Отечественной войны Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Кроме того, были погашены задолженности 96 семей шехидов.

Как отмечается, также будет проведена работа по улучшению бытовых условий 128 человек, оплачены медицинские расходы 60 человек и погашены долговые обязательства 31 человека.