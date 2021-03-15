https://news.day.az/politics/1325455.html Азербайджан расширил военные возможности в последние годы - SIPRI
Азербайджан расширил военные возможности в последние годы - SIPRI
Азербайджан в последние годы расширил военные возможности путем импорта основного вооружения.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в новом отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Отмечается, что в 2016-2020 гг. Азербайджан импортировал из Израиля 69% основного вооружения.
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