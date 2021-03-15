Азербайджан расширил военные возможности в последние годы

Азербайджан в последние годы расширил военные возможности путем импорта основного вооружения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в новом отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира  (SIPRI).

Отмечается, что в 2016-2020 гг. Азербайджан импортировал из Израиля  69% основного вооружения.