Чем закончится политический кризис в Армении?

В Армении царит внутриполитическая нестабильность по нескольким причинам. После военного поражения во Второй карабахской войне в Армении наблюдаются экономический, социологический и психологический кризисы. В результате Армения сегодня представляет собой арену геополитического противоборства между Атлантическим Альянсом и Евразийским союзом.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Milli.Аz сказал турецкий военный эксперт Абдулла Агар.

По словам эксперта, капитуляция по итогам 44-дневной войны ввергла Армению в хаос.

"То есть перед нами страна с подорванной стабильностью. Сегодня Армения находится на перепутье между действующей властью и реваншистской оппозицией. На мой взгляд, такая ситуация в Армении будет продолжаться еще долго", - считает он.

Турецкий военный эксперт отметил, что в Армении существует угроза насильственного свержения конституционного строя и внутренние процессы в стране ведут к гражданскому неповиновению и поляризации общества на улицах и площадях.

"Происходящее в Армении чрезвычайно важно с точки зрения стабильности на Южном Кавказе. Здесь уместно и такое высказывание: в Армении джинн вышел из бутылки. Важно сопротивление больших держав мира, которые не позволят ситуации выйти из-под контроля. Сейчас как никогда важно сохранить стабильность в регионе", - подытожил Абдулла Агар.