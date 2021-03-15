Разрушенный, но не сломленный

13 марта больше сотни руководителей СМИ, общественных деятелей, блогеров одной большой делегацией съездили в освобожденный от оккупации Агдам. Поездка эта состоялась по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. По поручению - и благодаря Верховному главнокомандующему и его победоносной армии.

- Будет возможность посетить Агдам, большая делегация. Поедете?

Приглашение, от которого отказался бы только сумасшедший. Конечно, поеду. Субботним утром мы выдвигаемся из Баку в Агдам в сопровождении помощника Президента Хикмета Гаджиева. До самой бывшей линии фронта - ничего необычного: отличная дорога, дома, хозяйства, промышленные предприятия - Азербайджан, который все мы видим уже много лет.

Азербайджан, который мы не видели, начался только на выезде из Бардинского района. Встречаем караван грузовиков с российскими номерами и флагами - миротворцы, приехали загрузиться стройматериалами и другими грузами, которые затем переправляются в Кельбаджар. Меняются и пейзажи за окном: и слева, и справа - земляные валы, окопы, и огромные пустые пространства, огороженные лентами и табличками "Mina!". Такая картина будет окружать нас до самого Агдама - тридцать лет оккупанты не делали на этой земле ничего, кроме как рыли окопы, минировали все, до чего могли дотянуться. Сейчас там работают саперы - и работы у них еще очень и очень много. На одной из остановок саперы показывают нам процесс разминирования, уничтожения армянских боеприпасов, постоянно просят быть внимательными и не заходить за ленту, ограничивающую очищенные от мин участки. "Насколько тут все опасно?" - спрашиваю у одного из них. "Вот насколько", - в ответ сапер показывает на торчащую в 15 сантиметрах от меня мину. Вопросов больше нет.

Масштабы разрушений, того зла, которое устроили на этой когда-то процветавшей земле оккупанты, поражают. Заминировано буквально все - вплоть до уничтоженных ими азербайджанских кладбищ. Смотря на это своими глазами, понимаешь, что на самом деле никакой цели, никаких высоких смыслов, о которых говорила 30 лет армянская пропаганда, у них и в мыслях не было. Территории, оказавшиеся под оккупацией, были нужны только для варварского разграбления и уничтожения всего азербайджанского на них. И яснее всего это видно в Агдаме.

Город весь - одна сплошная руина: каменные дома, в которых когда-то жили и работали люди, разобраны до основания. Не разбомблены - разобраны! Агдам производит впечатление города, по которому массированно работала авиация или артиллерия, но единственное, что привело город в такое удручающее состояние - это люди (если их вообще можно назвать людьми), которые 30 лет таскали оттуда металлолом, камни, кладку и остатки мебели, брошенной изгнанными из Агдама азербайджанцами.

Все, что смогли растащить - растащили. Все, что не смогли - заминировали. Вот такая у армян тут "республика" была.

Мысль, которая крутилась в голове все эти часы, окончательно сформулировалась у меня только на минарете агдамской мечети, откуда видно весь масштаб трагедии Агдама. "Как же хорошо, что этот огромный район удалось освободить без единого выстрела!" Там, находясь на месте, понимаешь всю мудрость Президента Ильхама Алиева как политика, дипломата и, конечно же, Верховного главнокомандующего - главы вооруженных сил, который ценит жизни своих солдат. Сколько наших ребят заплатили бы своей жизнью и здоровьем, штурмуя десятки километров заминированной равнины, после которых их ждали бы руины со спрятавшимися в них снайперами, минометчиками, гранатометчиками? Сколько жизней удалось сохранить благодаря решениям Президента Ильхама Алиева!

Как журналист, я благодарен главе государства еще и за возможность увидеть все собственными глазами, и поделиться своими впечатлениями с огромной аудиторией. Мир должен видеть и знать, какое огромное зло победил Азербайджан.

Агдам - это символ трагедии, которую пережила наша страна. И он обязательно возродится, будет восстановлен. Сюда вернутся люди, в местном театре снова будут ставить спектакли, а "Карабах" обязательно сыграет на возрожденном стадионе "Имарет" в Лиге Европы. Все это обязательно будет - а пока эти места вызывают очень смешанные чувства. Чувства радости за победу и долгожданное освобождение наших земель, ужаса от масштабов произошедшей здесь трагедии и, конечно же, благодарности. Благодарности нашей армии и ее Верховному главнокомандующему. Именно он, Президент Ильхам Алиев - человек, сделавший эту поездку реальностью. Годы военного строительства, дипломатических усилий, переговоров, выстраивания партнерских отношений с самыми разными странами, борьба с армянским лобби по всему миру - эти многолетние усилия вылились в победоносную военную операцию и исполнили мечту миллионов азербайджанцев.

У нашей большой победы есть автор, и его зовут Президент Ильхам Алиев.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az