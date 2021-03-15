Азербайджан - сторонник сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ

Победа Азербайджана в недавней 44-дневной войне создала новую реальность в регионе, и данная новая реальность расширила возможности для сотрудничества в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в рамках ее рабочего визита в Азербайджан сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он подчеркнул, что в соответствии с Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ Азербайджан является сторонником формирования сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ.

"Это создает возможности для сосуществования, мира в регионе. Сотрудничество с ОБСЕ в данном направлении может быть полезным. Считаем, что в послевоенный период есть широкие возможности для сотрудничества", - сказал Байрамов.