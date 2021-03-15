Оценен ущерб, нанесенный армянами природе Зангиланского района

Представители Национальной академии и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с целью оценки нанесенного природе освобожденного от армянской оккупации Зангиланского района ущерба провели визуальный мониторинг данной территории.

Как сообщили Day.Az в НАНА, в результате армянской оккупации азербайджанской экологии был нанесен большой ущерб.

Природные ресурсы, разворовывались, леса вырубались. Огромный ущерб был нанесен растительности в Государственном природном заповеднике Башитчай.

"Согласно общему заключению группы мониторинга, на территории заповедника были вырублены восточные клены, для уничтожения корней срубленных деревьев использовались взрывчатые вещества, устраивались пожары. Подобные факты - не что иное, как экологический терроризм".