https://news.day.az/politics/1325524.html Главы политпартий Азербайджана посетят освобожденный Карабах
Главы политпартий Азербайджана посетят освобожденный Карабах
Главы политпартий Азербайджана посетят освобожденные территории страны.
Как передает Day.Az, поездка будет организована отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана.
Как ожидается, поездка состоится в ближайшие дни.
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