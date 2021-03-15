Главы политпартий Азербайджана посетят освобожденный Карабах

Главы политпартий Азербайджана посетят освобожденные территории страны.

Как передает Day.Az, поездка будет организована отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана.

Как ожидается, поездка состоится в ближайшие дни.