https://news.day.az/politics/1325559.html В ходе учений азербайджанской армии выполняются задачи на картах - ФОТО - ВИДЕО
В ходе учений азербайджанской армии выполняются задачи на картах - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом, в ходе оперативно-тактических учений азербайджанской армии задачи по действиям войск отрабатываются на картах в полевых пунктах управления.
Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, доклады по сложившейся обстановке с помощью автоматизированных систем управления доводятся до сведения командного состава в качестве распоряжений.
Полевые пункты управления резервных соединений и соединений центрального подчинения выдвигаются в районы назначения.
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