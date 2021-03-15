В ходе учений азербайджанской армии выполняются задачи на картах

В соответствии с планом, в ходе оперативно-тактических учений азербайджанской армии задачи по действиям войск отрабатываются на картах в полевых пунктах управления.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, доклады по сложившейся обстановке с помощью автоматизированных систем управления доводятся до сведения командного состава в качестве распоряжений.

Полевые пункты управления резервных соединений и соединений центрального подчинения выдвигаются в районы назначения.