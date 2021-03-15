https://news.day.az/politics/1325614.html Ракетные и артиллерийские подразделения выдвигаются по обозначенным маршрутам - ФОТО - ВИДЕО
Ракетные и артиллерийские подразделения выдвигаются по обозначенным маршрутам - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются учения, проводимые с привлечением различных видов войск.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, согласно замыслу оперативно-тактических учений, ракетные и артиллерийские подразделения, покинув места постоянной дислокации по тревоге, перемещаются по назначенному маршруту в районы назначения.
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