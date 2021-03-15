Ракетные и артиллерийские подразделения выдвигаются по обозначенным маршрутам

Продолжаются учения, проводимые с привлечением различных видов войск.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, согласно замыслу оперативно-тактических учений, ракетные и артиллерийские подразделения, покинув места постоянной дислокации по тревоге, перемещаются по назначенному маршруту в районы назначения.