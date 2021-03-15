https://news.day.az/politics/1325685.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации Физулинском и Ходжавендском районах - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации Физулинском и Ходжавендском районах - ФОТО
15 марта Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации Физулинском и Ходжавендском районах.
Об этом сообщает Day.Az.
Фотографиями из этой поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первый вице-президент Мехрибан Алиева.
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