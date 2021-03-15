15 марта Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации Физулинском и Ходжавендском районах.

Об этом сообщает Day.Az.

Фотографиями из этой поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

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