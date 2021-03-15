https://news.day.az/politics/1325690.html Глава МИД Азербайджана обсудил трехстороннее заявление по Карабаху с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана обсудил трехстороннее заявление по Карабаху с и.о. помощника госсекретаря США
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства иностранных дел, стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе, вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года,.
Стороны также обсудили различные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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