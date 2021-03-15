Глава МИД Азербайджана обсудил трехстороннее заявление по Карабаху с и.о. помощника госсекретаря США

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства иностранных дел, стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе, вопросам, связанным с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года,.

Стороны также обсудили различные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.