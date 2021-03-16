https://news.day.az/politics/1325694.html Президент Ильхам Алиев о карабахских сепаратистах: "Вся их пропаганда - ложь, вся их история - фальшивка!" - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев о карабахских сепаратистах: "Вся их пропаганда - ложь, вся их история - фальшивка!" - ВИДЕО
Враг, удерживавший наши земли под оккупацией 30 лет, не оставил здесь камня на камне. Посмотрите, в каком состоянии дороги! Эти дороги 30 лет не видели асфальта. Вся их пропаганда - ложь, вся их история - фальшивка!
Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в освобожденные от оккупации Физулинский и Ходжавендский районы. Кадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первый вице-президент Мехрибан Алиева.
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