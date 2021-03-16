https://news.day.az/politics/1325701.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Азыхскую пещеру - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Азыхскую пещеру - ФОТО - ВИДЕО
15 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе визита Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Азыхскую пещеру.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре