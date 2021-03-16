Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Азыхскую пещеру

15 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе визита Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Азыхскую пещеру.