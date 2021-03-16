Председатель ОБСЕ подчеркнула важность отношений с Азербайджаном

"Состоялись хорошие переговоры с президентом, министром иностранных дел и заместителем премьер-министра Азербайджана о потенциале более широкого сотрудничества между Швецией и Азербайджаном".

Как передает Day.Az, об этом написала в Twitter министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Энн Линде.

"Наше обновленное дипломатическое присутствие в Баку и скорое назначение посла Азербайджана в Швеции подтверждают важность двусторонних отношений", - написала она.