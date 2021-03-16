https://news.day.az/politics/1325710.html Председатель ОБСЕ подчеркнула важность отношений с Азербайджаном
Председатель ОБСЕ подчеркнула важность отношений с Азербайджаном
"Состоялись хорошие переговоры с президентом, министром иностранных дел и заместителем премьер-министра Азербайджана о потенциале более широкого сотрудничества между Швецией и Азербайджаном".
Как передает Day.Az, об этом написала в Twitter министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Энн Линде.
"Наше обновленное дипломатическое присутствие в Баку и скорое назначение посла Азербайджана в Швеции подтверждают важность двусторонних отношений", - написала она.
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