https://news.day.az/politics/1325712.html Глава азербайджанской общины Карабаха обсудил с председателем ОБСЕ детали возвращения в Карабах
Глава азербайджанской общины Карабаха обсудил с председателем ОБСЕ детали возвращения в Карабах
Председатель Общественного объединения Азербайджанская община Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев встретился с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
Как передает Day.Az, об этом Турал Гянджалиев сообщил на своей странице в facebook.
Он отметил, что в ходе встречи обсуждались возвращение в Карабах, дальнейшая деятельность объединения в городе Ханкенди.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре