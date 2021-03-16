Глава азербайджанской общины Карабаха обсудил с председателем ОБСЕ детали возвращения в Карабах

Председатель Общественного объединения Азербайджанская община Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев встретился с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как передает Day.Az, об этом Турал Гянджалиев сообщил на своей странице в facebook.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждались возвращение в Карабах, дальнейшая деятельность объединения в городе Ханкенди.