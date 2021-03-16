https://news.day.az/politics/1325714.html Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов - Заявление генпрокуратуры
Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов - Заявление генпрокуратуры
Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала новость об аресте генерал-лейтенанта в запасе Ровшана Акберова.
В пресс-службе ведомства в ответ на запрос Trend сказали, что сообщения об аресте Акберова соответствуют действительности, передает Day.Az.
Отмечается, что общественности будет предоставлена более подробная информация.
Напомним, что в прессе ранее появилась информация об аресте Акберова и избрании судом в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.
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