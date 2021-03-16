Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов

Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала новость об аресте генерал-лейтенанта в запасе Ровшана Акберова.

В пресс-службе ведомства в ответ на запрос Trend сказали, что сообщения об аресте Акберова соответствуют действительности, передает Day.Az.

Отмечается, что общественности будет предоставлена более подробная информация.

Напомним, что в прессе ранее появилась информация об аресте Акберова и избрании судом в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.