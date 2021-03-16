Армяне срывают российские флаги уже и в Москве

Полиция задержала уроженца Армении Генриха Ерицяна, сорвавшего российский флаг с флагштока перед спортивным комплексом "Академия льда" в Москве.

Как передает Day.Az, инцидент опубликовал Mash в своем Telegram-канале.

"Зачем / почему / для чего - непонятно. Просто подбежал, залез, сорвал и попутно еще оголился на радость снимающих. А затем растворился в серости московского дня", - отмечает издание.

Известно, что ролик был снят одним из очевидцев возле комплекса "Академия льда" в 1-м Стрелецком проезде. На кадрах видно, как Ерицяну пытается помешать другой мужчина - по всей видимости, охранник учреждения.

Теперь армянину может грозить уголовное наказание за надругательство над флагом.

"Представьте, какой бы вой подняли, если бы кто-то из русских в Ереване бы вот так в наглую снял бы флаг Армении. Орали бы на всю "Ивановскую"", - негодуют российские пользователи сети.