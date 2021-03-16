Армяне срывают российские флаги уже и в Москве - ВИДЕО
Полиция задержала уроженца Армении Генриха Ерицяна, сорвавшего российский флаг с флагштока перед спортивным комплексом "Академия льда" в Москве.
Как передает Day.Az, инцидент опубликовал Mash в своем Telegram-канале.
"Зачем / почему / для чего - непонятно. Просто подбежал, залез, сорвал и попутно еще оголился на радость снимающих. А затем растворился в серости московского дня", - отмечает издание.
Известно, что ролик был снят одним из очевидцев возле комплекса "Академия льда" в 1-м Стрелецком проезде. На кадрах видно, как Ерицяну пытается помешать другой мужчина - по всей видимости, охранник учреждения.
Теперь армянину может грозить уголовное наказание за надругательство над флагом.
"Представьте, какой бы вой подняли, если бы кто-то из русских в Ереване бы вот так в наглую снял бы флаг Армении. Орали бы на всю "Ивановскую"", - негодуют российские пользователи сети.
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