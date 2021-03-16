Милли Меджлис сегодня обсудит отчет Кабмина за 2020 год

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.

На заседании будут обсуждаться отчет Кабмина за 2020 год и назначение заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Азербайджана.