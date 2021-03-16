https://news.day.az/politics/1325728.html Милли Меджлис сегодня обсудит отчет Кабмина за 2020 год
Милли Меджлис сегодня обсудит отчет Кабмина за 2020 год
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.
На заседании будут обсуждаться отчет Кабмина за 2020 год и назначение заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре