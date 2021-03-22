Реванша Армении не видать!

Ревизионизм как явление никогда не терял своей значимости и сегодня он также популярен. Одно из основных его преимуществ - это возможность вписать свои несостоявшиеся чаяния в текущий исторический контекст.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова, комментируя требования армянства к России "не продлевать" Московский договор о дружбе и братстве с Турцией и денонсировать Карсский договор.

Как отметила наша собеседница, Армении, чья военная мощь оказалась поставлена под сомнение недавней Победой Азербайджана во второй Карабахской войне, ни остается иного выбора как выдавать желаемое за действительное и пытаться манипулировать историей, как если бы доступ к архивам, опубликованным источникам и интернету был только у армянских экспертов.

"Все надежды армянской стороны, что произойдет пересмотр Московского договора и они получат под свой контроль Нахчыван, являются утопией. Согласно статье 3 Договора между Россией и Турцией от 16 марта 1921 года "Нахичеванская область образует автономную территорию под протекторатом Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит сего протектората третьему государству". Таким образом, очевидно, что претензии Армении на Нахчыванскую Автономную Республику совершенно неправомерны, хотя армянская сторона и мечтала об этих территориях с начала первой Карабахской войны, особенно после того, как им удалось оккупировать Нагорный Карабах и прилегающие районы. Однако, чем кончилась эта политика, мы прекрасно знаем", - подчеркнула Ниязова.

По мнению российского эксперта, более того, армянской стороне самой невыгодно педалирование этой темы, так как возврат к временам, когда этот договор еще не был подписан, грозит Армении потерей нынешней Сюникской области, что автоматически приведет к потере и общей границы с Ираном. Но здесь армянские эксперты, видимо, склонны выбирать лишь те пункты договора, которые им выгодны и игнорировать другие, из чего можно сделать вывод, что "кухонные разговоры" так разговорами и останутся. Сейчас Армения будет использовать любую возможность хоть как-то реабилитироваться в собственных глазах, сказала Галина Ниязова.

Лейла Таривердиева