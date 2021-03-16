Заслушаны доклады о ходе учений азербайджанской армии

На оперативно-тактических учениях командующие видами войск, командиры воинских объединений и соответствующие должностные лица доложили о ходе учений.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, после заслушивания докладов были поставлены соответствующие задачи по управлению войсками.