https://news.day.az/politics/1325776.html Заслушаны доклады о ходе учений азербайджанской армии - ФОТО
Заслушаны доклады о ходе учений азербайджанской армии - ФОТО
На оперативно-тактических учениях командующие видами войск, командиры воинских объединений и соответствующие должностные лица доложили о ходе учений.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, после заслушивания докладов были поставлены соответствующие задачи по управлению войсками.
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