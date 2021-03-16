https://news.day.az/politics/1325786.html 2020 год вписан золотыми буквами в историю Азербайджана - Али Асадов
2020 год вписан золотыми буквами в историю Азербайджана - Али Асадов
2020 год вписан в историю Азербайджана золотыми буквами.
Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина за прошлый год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Day.Az.
Он отметил, что в результате 44-дневной Отечественной войны доблестная азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации.
По его словам, целенаправленная политика, проводимая Президентом Азербайджана, обусловила эту победу.
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