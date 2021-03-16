2020 год вписан золотыми буквами в историю Азербайджана

2020 год вписан в историю Азербайджана золотыми буквами.

Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина за прошлый год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Day.Az.

Он отметил, что в результате 44-дневной Отечественной войны доблестная азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации.

По его словам, целенаправленная политика, проводимая Президентом Азербайджана, обусловила эту победу.