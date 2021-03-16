https://news.day.az/politics/1325791.html Победа в Отечественной войне открыла перед Азербайджаном новые перспективы - Сахиба Гафарова
Победа в Отечественной войне открыла перед Азербайджаном новые перспективы - Сахиба Гафарова
2020 год вписал одну из самых славных страниц в историю государственности и независимости Азербайджана.
Об этом сказала на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) спикер Сахиба Гафарова в ходе обсуждения отчета Кабмина за 2020 год, сообщает Day.Az.
Она отметила, что 44-дневная Отечественная война азербайджанского народа под руководством Верховного главнокомандующего завершилась победой.
По мнению спикера, эта победа открыла новые перспективы перед Азербайджаном.
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