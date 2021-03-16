Победа в Отечественной войне открыла перед Азербайджаном новые перспективы

2020 год вписал одну из самых славных страниц в историю государственности и независимости Азербайджана.

Об этом сказала на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) спикер Сахиба Гафарова в ходе обсуждения отчета Кабмина за 2020 год, сообщает Day.Az.

Она отметила, что 44-дневная Отечественная война азербайджанского народа под руководством Верховного главнокомандующего завершилась победой.

По мнению спикера, эта победа открыла новые перспективы перед Азербайджаном.