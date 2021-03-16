В прошлом году все ресурсы государства были направлены на борьбу с пандемией

В Азербайджане ведется системная борьба с пандемией коронавируса.

Об этом в ходе обсуждений отчета о деятельности Кабмина за 2020 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Асадов отметил, что по поручению главы государства к борьбе с пандемией привлечены все ресурсы.

Он подчеркнул, что устранен дефицит медицинских масок и лекарственных препаратов, увеличено число лабораторий, созданы больницы модульного типа, приглашается медперсонал из зарубежных стран.

По словам Асадова, в прошлом году расходы здравоохранения в связи с пандемией составили 644 млн манатов.

В Фонде борьбы с коронавирусом собраны 114 млн манатов, за счет которых закуплена и доставлена в страну вакцина.

Он напомнил, что до сегодняшнего дня вакцинацию от коронавируса прошли около 460 тысяч человек.