В прошлом году все ресурсы государства были направлены на борьбу с пандемией - Али Асадов
В Азербайджане ведется системная борьба с пандемией коронавируса.
Об этом в ходе обсуждений отчета о деятельности Кабмина за 2020 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.
Асадов отметил, что по поручению главы государства к борьбе с пандемией привлечены все ресурсы.
Он подчеркнул, что устранен дефицит медицинских масок и лекарственных препаратов, увеличено число лабораторий, созданы больницы модульного типа, приглашается медперсонал из зарубежных стран.
По словам Асадова, в прошлом году расходы здравоохранения в связи с пандемией составили 644 млн манатов.
В Фонде борьбы с коронавирусом собраны 114 млн манатов, за счет которых закуплена и доставлена в страну вакцина.
Он напомнил, что до сегодняшнего дня вакцинацию от коронавируса прошли около 460 тысяч человек.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре