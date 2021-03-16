Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили здание бывшего партийного комитета Гадрутского района

15 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева находились в Физулинском и Ходжавендском районах.

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили здание бывшего партийного комитета Гадрутского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется