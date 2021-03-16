https://news.day.az/politics/1325859.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили здание бывшего партийного комитета Гадрутского района - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили здание бывшего партийного комитета Гадрутского района - ФОТО
15 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева находились в Физулинском и Ходжавендском районах.
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили здание бывшего партийного комитета Гадрутского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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