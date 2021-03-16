https://news.day.az/politics/1325860.html Чавушоглу о более широком региональном сотрудничестве в Нагорном Карабахе
Чавушоглу о более широком региональном сотрудничестве в Нагорном Карабахе
"Есть шанс для более широкого регионального сотрудничества в Нагорном Карабахе".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на проходящем в видеоформате Втором форуме "Тегеранский диалог".
Он отметил, что сотрудничество с Ираном, Азербайджаном и Грузией должно внести вклад в развитие и процветание региона.
"Сейчас возможно более широкое региональное сотрудничество. Мы в это верим и работаем над этим", - подчеркнул Чавушоглу.
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