https://news.day.az/politics/1325875.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автодороги Гадрут-Джабраил-Шюкюрбейли
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автодороги Гадрут-Джабраил-Шюкюрбейли
15 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева находились в Физулинском и Ходжавендском районах.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Гадрут-Джабраил-Шюкюрбейли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре