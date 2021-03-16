Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автодороги Гадрут-Джабраил-Шюкюрбейли

15 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева находились в Физулинском и Ходжавендском районах.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Гадрут-Джабраил-Шюкюрбейли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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