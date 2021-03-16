Азербайджанские военные отрабатывают управление беспилотниками

В рамках оперативно-тактических учений азербайджанской армии расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществляют разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.

Расчеты БПЛА также решают задачи по обнаружению условных позиций, в том числе целей в глубине обороны условного противника, и по передаче соответствующих данных на пункты управления.