https://news.day.az/politics/1325876.html Азербайджанские военные отрабатывают управление беспилотниками - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские военные отрабатывают управление беспилотниками - ФОТО - ВИДЕО
В рамках оперативно-тактических учений азербайджанской армии расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществляют разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
Расчеты БПЛА также решают задачи по обнаружению условных позиций, в том числе целей в глубине обороны условного противника, и по передаче соответствующих данных на пункты управления.
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