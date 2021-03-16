https://news.day.az/politics/1325878.html Азербайджан, несмотря на пандемию, смог с минимальными потерями выйти из тяжелой ситуации - Сахиба Гафарова
Азербайджан, несмотря на пандемию, смог с минимальными потерями выйти из тяжелой ситуации - Сахиба Гафарова
Азербайджан, несмотря на пандемию, смог с минимальными потерями выйти из тяжелой ситуации.
Об этом сказала на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) спикер Сахиба Гафарова в ходе обсуждения отчета Кабмина за 2020 год, сообщает Day.Az.
По ее словам, в период пандемии предприниматели получили налоговые льготы.
Спикер отметила, что рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана на 11 процентов стал возможен благодаря проводимой взвешенной политике.
Благодаря верной политике в условиях пандемии и войны, которые требуют расходов, Азербайджан смог сохранить и даже увеличить свои валютные резервы, сказала Гафарова.
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