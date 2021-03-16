Азербайджан, несмотря на пандемию, смог с минимальными потерями выйти из тяжелой ситуации.

Об этом сказала на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) спикер Сахиба Гафарова в ходе обсуждения отчета Кабмина за 2020 год, сообщает Day.Az.

По ее словам, в период пандемии предприниматели получили налоговые льготы.

Спикер отметила, что рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана на 11 процентов стал возможен благодаря проводимой взвешенной политике.

Благодаря верной политике в условиях пандемии и войны, которые требуют расходов, Азербайджан смог сохранить и даже увеличить свои валютные резервы, сказала Гафарова.