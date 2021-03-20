После исторической победы в 44-дневной войне Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев неоднократно посещал освобожденные территории. На днях состоялась поездка Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой на освобожденные земли. Несомненно, эта поездка является очередным воплощением великого успеха нашей страны.

Об этом Day.Az сказала председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

Парламентарий отмечает, что визит главы государства на освобожденные территории вселяет уверенность в то, что Шуша, Физули, Ходжавенд, а также другие населенные пункты будут восстановлены в ближайшее время, туда придут мир и безопасность. Нет никаких сомнений, что освобожденные территории будут восстановлены так быстро, как это возможно.

"К сожалению, армянские вандалы нанесли серьезный ущерб Агдамскому, Ходжавендскому, Физулинскому и другим районам. В древнем поселении азербайджанцев селе Туг были снесены все дома. Армянские варвары также пытались разрушить село Азых и всемирно известную Азыхскую пещеру. Армяне эксплуатировали Азыхскую пещеру в своих грязных целях и превратили ее в склад с боеприпасами. Нет сомнений в том, что армяне пытались сфальсифицировать историю, осуществляя противоправные действия на оккупированных территориях. Теперь, после освобождения этих земель армяне понесут ответственность за все содеянное и возместят ущерб", - заявила она.

Депутат сообщила, что хотя с момента окончания Отечественной войны прошло всего 4 месяца, однако Азербайджан стремительными темпами восстанавливает освобожденные территории и реализует инфраструктурные проекты.

"Наряду с автомобильной дорогой Физули-Шуша и Физули-Гадрут, в ближайшее время будет реализовано строительство дороги Барда-Агдам, а также Горадиз-Зангилан-Агбенд. Безусловно, реализация подобных проектов имеет большое значение для развития освобожденных от оккупации территорий. Данные проекты создают уверенность наших граждан в светлое будущее Карабаха и всей страны", - заключила Садагат Велиева.

Абдул Керимханов