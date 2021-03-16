Фонд YAŞAT организовал поездку детей азербайджанских шехидов в Турцию

По инициативе Фонда YAŞAT дети азербайджанских шехидов посетили Турцию.

Как сообщили Day.Az в Фонде, целью поездки является участие в ряде мероприятий, посвященных отмечаемому в Турции 18 марта Дню памяти шехидов, а также в мероприятии в связи с 106-летием победы в битве при Чанаккале.

Программа будет организована турецким фондом "Звезды Родины".

На мероприятия приглашены дети шехидов из Турции, Азербайджана, Туркменистана и Северного Кипра.

Дети шехидов из тюркских государств впервые соберутся вместе под лозунгом "Единое сердце". Это увеличит их возможности общения друг с другом и станет для них моральной поддержкой.

В рамках программы предусмотрены посещение Аныткабира - мавзолея, где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, экскурсии по различным историческим местам, музеям, организация выставки и др.

Напомним, что 10-13 марта делегация во главе с председателем Госагентства по оказанию услуг гражданам и инновациям при Президенте Азербайджана совершила визит в Турцию, где были достигнуты договоренности о сотрудничестве между фондами при ВС Турции и Фондом YAŞAT.