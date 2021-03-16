У армян есть гораздо более могущественный враг, чем Азербайджан и даже Турция, в мазохистическом порыве назначенная армянами себе в кровники.

Об этом пишет телеграм-канал Дед-Инсайд.

Day.Az представляет вниманию читателей его пост:

"Труд этот, Ваня, был страшно громаден -

Не по плечу одному!

В мире есть царь: этот царь беспощаден,

Голод названье ему.

Ладно, не голод, конечно. А депопуляция. Армяне - не древний этнос, а дряхлый. Даже обновление в виде турецкого вмешательства в генофонд не надолго продлевает эту агонию.

Всего в мире около восьми - девяти миллионов армян. Даже если бы вся Лос-Анджелесская "братва" во главе с Джо Байденом прямо очень захотела бы утереть нос туркам, взять и водрузить на карту мира Западную Армению, ее тупо некем было бы заселять. Восемь миллионов армян! Армяне всего мира сравнимы по численности с населением китайского Дунгуаня. Про этот город вы в следующий раз услышите, когда там съедят простывшего панголина. А их ведь - армян всего мира, а не панголинов - еще надо уговорить продемонстрировать свой патриотизм на деле, а не на словах. Сейчас они собрались и приехали из своих Марселей и Глендейлов, чтобы жить в Дунгуане, то есть Западной Армении, как же.

В регионе все еще хуже. Помимо депопуляции численность армян выкашивает эмиграция, которая после 44 дней будет только усиливаться.

Так что успокойтесь, дорогие патриоты, Азербайджан может позволить себе играть вдолгую, время работает на правильную сторону. Точнее, оно назначает сторону правильной по факту.

Тут вопрос стоит не о трех армянских государствах, а о том, как бы одну резервацию сохранить".