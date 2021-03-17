Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву освобожденный Карабах станет подлинным раем на земле

Эта весна в жизни каждого, проживающего в той или иной стране мира азербайджанца, в жизни каждого гражданина нашего государства, вне зависимости от его национальности, будет особенной. Это будет первый, за почти тридцать лет, праздник Новруз, который азербайджанский народ встретит в новом для себя статусе - хозяина всех наших земель, нашего освобожденного Карабаха.

Этой победой все мы обязаны Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Именно благодаря его дальновидной политике, Азербайджан стал государством, способным решать все поставленные перед ним задачи. Азербайджанская армия, прекрасно оснащенная и великолепно выученная, является самой сильной в регионе и одной из сильнейших на пространстве бывшего СССР.

Опыт блестящей победы азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне изучается ныне в самых передовых странах мира, включая Великобританию и Германию. Особо подчеркивается, что уникальность победы состоит в том, что впервые в истории военного дела число потерь в живой силе у наступающей стороны было намного меньше, чем у обороняющейся. Такой итог священной для каждого из нас войны стал возможен только благодаря стратегическому и тактическому гению Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он традиционно совершает поездки на освобожденные от армянских оккупантов территории. На сей раз глава государства, вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочерью Лейлой Алиевой посетили Физулинский и Ходжавендский район. Они проезжали по дороге славной победы, мимо разрушенных до основания домов, разграбленных поселков, деревень, городов.

Руины - вот, что оставил после себя "многострадальный" армянский народ, так любящий рассказывать о своей "великой" культуре. Считаю крайне важным раз за разом напоминать о масштабе армянского варварства - площадь полностью разрушенной территории составляет более 10 тысяч квадратных километров! Вот, что оставили после себя армяне, даже убегая, сжигавшие все на своем пути.

Конечно, мы все это восстановим, мы превратим освобожденные территории Азербайджана в цветущий край. Все те зарубежные журналисты и дипломаты, что посетили ряд деокупированных территорий нашей страны, выражают восторг темпом восстановительных работ, подчеркивая, что увидели слаженные действия единого организма. И это правда. Но благодаря кому так слаженно работает этот механизм? Исключительно благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который уже вошел в мировую историю как политический деятель, сумевший освободить земли своей страны от длившейся почти три десятка лет оккупации. И он же войдет в историю, как глава государства, благодаря кому Карабах будет превращен в подлинный рай на земле.

Сделано это будет, несмотря на все попытки мирового армянства и их пособников в разных странах мира обесценить нашу великую Победу. Доходит уже до полного маразма, когда Азербайджан пытаются обвинить в "оккупации" Шуши и других наших земель. Глядя на все эти действия врагов нашего государства, заново переоцениваешь историческую важность Победы, гениальность политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сумел добиться торжества справедливости, вопреки планам столь влиятельных сил. Наблюдая за действиями которых, мы можем в очередной раз убедиться в том, насколько лжива, пропитана ненавистью ко всему азербайджанскому армянская история. По сути, перед нами фейковая страна, созданная на исторических азербайджанских землях. Перед нами фейк о "величии" народа, привыкшего воровать образцы чужой культуры, выдавая их за свое. Перед нами доказательства того, что армяне привыкли фальсифицировать свою историю, искусственно выдавая себя за древних обитателей земель, на которые они претендуют.

И очень символично, что глава нашего государства вместе с членами семьи посетил освобожденный в ходе 44-дневной войны комплекс из шести пещер у села Азых в Ходжавендском районе Азербайджана, расположенный на левом берегу реки Куручай на высоте 1400 м над уровнем моря. Символично это потому, что палеонтологическая стоянка в Азыхской пещере была обнаружена в 1960 году азербайджанским археологом Мамедали Гусейновым. В пещере найдены остатки очагов и примитивного жилища (сложенный из камней круг), существовавшего примерно 300 тыс. лет назад, Кроме того, там же была найдена нижняя челюсть пренеандертальца - азыхантропа. Все это говорит, что жизнь на территории современного Азербайджана была задолго до того, как появились армянские мифы, посредством которых историки и политики из соседней страны всегда пытались "обосновать" свои преступные притязания на наши земли.

Нет ничего удивительного в том, что в годы, когда Азыхская пещера находилась под армянской оккупацией, вражеская сторона завезла туда историков и ученых из разных государств мира. Цель была очевидна - представить миру извращенную, лживую версию истории, "оправдав" тем самым претензии на оккупированный Карабах. И вот, благодаря блестящей победе Азербайджана в 44-дневной войне, нам удалось вернуть себе и этот уголок Родины.

Совсем уже скоро туристы из самых разных стран мира смогут посетить все освобожденные районы нашей страны. Проезжая по которым, они везде будут видеть наш священный триколор, который поднимает в ходе своих поездок по возвращенным азербайджанскому народу территориям Президент Ильхам Алиев - величайший политический деятель современности, благодаря гению которого нынешняя и все будущие праздники Новруз мы будем встречать в качестве полноценных хозяев всей своей Родины.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана