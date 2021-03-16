https://news.day.az/politics/1325992.html Премьер-министр прокомментировал рост цен
Премьер-министр прокомментировал рост цен
"Правительство Азербайджана постоянно держит под контролем вопрос роста цен".
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал премьер-министр Али Асадов.
А.Асадов отметил, что будет серьезно заниматься этим вопросом, используя свои возможности: "Антимонопольным комитетом ежедневно проводятся мониторинги. Во многих случаях есть вопросы, которые не зависят от нас. Рост цен происходит и в странах, являющихся нашими торговыми партнерами. Однако в этом направлении будут приняты меры. Есть и те, кто связывает рост цен с повышением цен на топливо. Это так, но правительство предоставило достаточно субсидий".
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