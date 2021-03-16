Президент Ильхам Алиев: Наша Победа изучается сегодня в ведущих высших военных училищах мира

В целом, наша 44-дневная славная война, наша Победа изучается сегодня в ведущих высших военных училищах мира. И военные эксперты, специалисты, даже политики многих стран, говоря о нашей войне, отмечают, что это - война XXI века.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после поднятия государственного флага в поселке Гадрут.

"Азербайджан одержал Победу в войне, изгнал врага с наших исконных территорий, восстановил историческую справедливость. Поселок Гадрут считался центром Гадрутского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. После упразднения Нагорно-Карабахской автономной области Мартунинский и Гадрутский районы бывшей области были объединены и создан Ходжавендский район. Этой территории было возвращено древнее историческое название - Ходжавенд. Во время войны более 50 процентов Мартунинского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и 100 процентов территории Гадрутского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области были освобождены от оккупантов. Некоторые, комментируя итоги войны, говорят, что Азербайджан освободил семь районов. Это не так. Мы освободили семь районов, город Шуша, поселок Суговушан, поселок Талыш, бывший Гадрутский район, значительную часть бывшего Мартунинского района и восстановили историческую справедливость. Таким образом, Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, добился исторических успехов", - сказал Президент Ильхам Алиев.