https://news.day.az/politics/1326010.html Парламент Азербайджана направит поздравительные письма Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой
Парламент Азербайджана направит поздравительные письма Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой
Праздник Новруз олицетворяет наши национально-духовные ценности, выдержавшие испытание временем. Предлагаю от имени Милли Меджлиса (парламент) направить поздравительные письма Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.
Как сообщает Day.Az, об этом на пленарном заседании парламента 16 марта сказала спикер Сахиба Гафарова.
Депутаты поддержали эту инициативу.
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