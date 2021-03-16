Президент Ильхам Алиев: Пусть теперь приедут и посмотрят, как охраняются христианские храмы в различных местах Азербайджана

Пусть теперь приедут и посмотрят, как охраняются христианские храмы в различных местах Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после ознакомления с Албанским храмом в селе Хунерли.

"Они увидят, как через некоторое время мы отремонтируем эту древнюю албанскую церковь. Все религиозные храмы на территории Азербайджана охраняются, строятся государством, и весь мир знает это. Весь мир должен знать об армянском вандализме, видеть, в каком состоянии находятся наши мечети. На освобожденных землях было 67 мечетей, из них остались всего две, и те полуразрушенные. Причем их использовали в различных целях. В такое же состояние привели и албанскую церковь. Может быть, и здесь содержали скот, хранили какие-то железки, там осталась их часть. Поэтому каждый должен видеть и знать это. Если кто-то после этого захочет выдвинуть против нас какое-то необоснованное обвинение, получит ответ, так же, как получал до сих пор", - сказал глава государства.