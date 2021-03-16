Милли Меджлис Азербайджана принял отчет правительства

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 16 марта был вынесен на обсуждение отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2020 году.

Как сообщает Day.Az, на заседании с расширенным докладом выступил премьер-министр Али Асадов.

Затем по отчету выступили некоторые председатели парламентских комитетов и депутаты.

После обсуждений документ был принят парламентом путем голосования.