https://news.day.az/politics/1326014.html Милли Меджлис Азербайджана принял отчет правительства
Милли Меджлис Азербайджана принял отчет правительства
На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 16 марта был вынесен на обсуждение отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2020 году.
Как сообщает Day.Az, на заседании с расширенным докладом выступил премьер-министр Али Асадов.
Затем по отчету выступили некоторые председатели парламентских комитетов и депутаты.
После обсуждений документ был принят парламентом путем голосования.
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